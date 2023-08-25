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Переправляли уклонистов за границу. В Одессе задержали сотрудника ВВК и двух его сообщников

Фото: в Одессе сотрудник ВВК вместе с сообщниками переправлял клонистов за границу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Одессе правоохранители задержали сотрудника военно-врачебной комиссии одного из районных военкоматов, а также двух его сообщников. Они незаконно переправляли мужчин через государственную границу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, группа лиц, в состав которой входили адвокат столичного региона, сотрудник военно-врачебной комиссии одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Одессе и два пособника, организовали масштабную схему по изготовлению документов для уклонения военнообязанных от призыва на военную службу. Стоимость услуги составляла 10 000 долларов с человека.

После получения денежных средств от уклоняемых их направляли в Одессу для прохождения военно-врачебной комиссии. На этом этапе два пособника помогали им получить вывод о непригодности к военной службе якобы по состоянию здоровья.

На основании этих документов мужчины были освобождены от призыва на военную службу и могли свободно выезжать с территории Украины за границу.

По предварительной информации, только в указанном РТЦК услугами участников схемы могли воспользоваться более 100 человек призывного возраста.

Правоохранители провели обыски в служебных помещениях РТЦК и СП города Одессы и по местам жительства, в ходе которых выявлены доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений и принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности всех причастных лиц.

 

Коррупция в военкоматах

Напомним, после громких коррупционных скандалов в областных военкоматах президент Украины Владимир Зеленский инициировал проверки ТЦК по всей стране. Позже Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов. В некоторых регионах уже приступили к процедуре увольнения начальников ТЦК.

Кроме того, полиция провела более 200 обысков в территориальных центрах комплектования и военно-врачебных комиссиях. Правоохранители изъяли более 10 тысяч личных медицинских дел.

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