У листуванні Клінтон не виявили загрози секретній інформації

Фото: Гілларі Клінтон (flickr.com/iprphoto)

Держдеп оприлюднив результати розслідування електронного листування екс-держсекретаря

Розслідування щодо використання колишнім держсекретарем і екс-кандидатом у президенти США Гілларі Клінтон особистої електронної пошти для робочого листування не виявило доказів неправомірного поводження з секретною інформацією. Про це повідомив офіс республіканського сенатора Чака Грасслі, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Результати розслідування Державного департаменту Сполучених Штатів були оприлюднені в п'ятницю, 18 жовтня.

Метою розслідування було з'ясувати, чи ставила під загрозу Клінтон секретну інформацію під час використання особистої електронної пошти, а не державної.

Повідомляється, що Клінтон у 2014 році переслала приблизно 33 тисячі електронних листів зі свого приватного сервера, але розслідування Держдепартаменту США не виявило "переконливих доказів системного, навмисного неправильного поводження з секретною інформацією".

Нагадаємо, наприкінці вересня в Адміністрації Сполучених Штатах заявили, що поглиблюють розслідування щодо електронного листування колишнього держсекретаря США і кандидата в президенти від демократів Гілларі Клінтон.