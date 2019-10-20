В переписке Клинтон не обнаружили угрозы секретной информации

Фото: Хиллари Клинтон (flickr.com/iprphoto)

Госдеп обнародовал результаты расследования электронной переписки экс-госсекретаря

Расследование по использованию бывшим госсекретарем и экс-кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон личной электронной почты для рабочей переписки не выявило доказательств неправомерного обращения с секретной информацией. Об этом сообщил офис республиканского сенатора Чака Грассли, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Результаты расследования Государственного департамента Соединенных Штатов были обнародованы в пятницу, 18 октября.

Целью расследования было выяснить, ставила ли под угрозу Клинтон секретную информацию при использовании личной электронной почты, а не государственной.

Сообщается, что Клинтон в 2014 году переслала примерно 33 тысячи электронных писем со своего частного сервера, но расследование Госдепартамента США не обнаружило "убедительных доказательств системного, преднамеренного неправильного обращения с секретной информацией".

Напомним, в конце сентября в Администрации Соединенных Штатах заявили, что углубляют расследование в отношении электронной переписки бывшего госсекретаря США и кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.