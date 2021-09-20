Перепис населення України пройде максимально технологічно, - Федоров

За його словами, активна підготовка до перепису розпочнеться вже наступного року.

"Служба статистики направила кожному міністерству оновлений запит про те, як будуть використовуватися результати перепису. В кінці цього року окремо представляємо, як буде проходити перепис, якими будуть його терміни, як він буде фінансуватися", - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що все, що можна буде зробити онлайн або цифровими інструментами, так і буде зроблено. На сьогодні вивчається досвід інших країн, наприклад, оренда цифрової техніки.

"Apple під час перепису населення в США надавала більшу частину техніки в оренду на кілька тижнів. Це величезна економія державних коштів. Зараз ми розглядаємо пропозиції різних компаній. Apple була першою, з ким ми зустрілися. Якщо другою державою стане Україна, то це буде додатковою рекламою нашій країні", - додав Федоров.