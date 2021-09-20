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Перепись населения Украины пройдет максимально технологично, - Федоров

Автор: Юлия Бойко

Перепись населения Украины в 2023 году пройдет максимально технологично. До конца года подготовят проект, в котором будут изложены все аспекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

По его словам, активная подготовка к переписи начнется уже в следующем году.

"Служба статистики направила каждому министерству обновленный запрос о том, как будут использоваться результаты переписи. В конце этого года отдельно представляем, как будет проходить перепись, какими будут его сроки, как он будет финансироваться", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что все, что можно будет сделать онлайн или цифровыми инструментами, так и будет сделано. На сегодня изучается опыт других стран, например, аренда цифровой техники.

"Apple во время переписи населения в США давала большую часть техники в аренду на несколько недель. Это огромная экономия государственных средств. Сейчас мы рассматриваем предложения различных компаний. Apple была первой, с кем мы встретились. Если вторым государством станет Украина, то это будет дополнительной рекламой нашей стране", - добавил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной раде согласовали выделение денег на перепись населения Украины в 2023.

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Михаил ФедоровПерепись населения