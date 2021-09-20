ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Перепис населення України пройде максимально технологічно, - Федоров

Новость на русском →
Київ, Понеділок 20 вересня 2021 15:51
Перепис населення України пройде максимально технологічно, - Федоров Фото: віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Перепис населення України в 2023 році пройде максимально технологічно. До кінця року підготують проект, в якому будуть викладені всі аспекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

За його словами, активна підготовка до перепису розпочнеться вже наступного року.

"Служба статистики направила кожному міністерству оновлений запит про те, як будуть використовуватися результати перепису. В кінці цього року окремо представляємо, як буде проходити перепис, якими будуть його терміни, як він буде фінансуватися", - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що все, що можна буде зробити онлайн або цифровими інструментами, так і буде зроблено. На сьогодні вивчається досвід інших країн, наприклад, оренда цифрової техніки.

"Apple під час перепису населення в США надавала більшу частину техніки в оренду на кілька тижнів. Це величезна економія державних коштів. Зараз ми розглядаємо пропозиції різних компаній. Apple була першою, з ким ми зустрілися. Якщо другою державою стане Україна, то це буде додатковою рекламою нашій країні", - додав Федоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній раді погодили виділення грошей на перепис населення України в 2023.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Федоров Перепис населення
NEWS
В Україні почали діяти нові правила карантину. 10 головних фактів 
В Україні почали діяти нові правила карантину. 10 головних фактів 
DAILY
Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Монобільшість Путіна. Як "Єдина Росія" знову виграла вибори до Держдуми