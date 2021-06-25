Перепис населення в 2023 проведуть через інтернет. Це буде окремий раунд

Перепис населення України , який заплановано на 2023 рік, буде в тому числі проводитися через інтернет. А ідентифікувати українців будуть за номером телефону.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні комісії з питань підготовки Всеукраїнського перепису населення розглянули матеріали пробного перепису у 2019 році в частині Оболонського району міста Києва, Бородянському районі Київської області та Пісківській ОТГ.

За підсумками зустрічі було прийнято рішення, що треба запустити сервіс для ідентифікації українців за допомогою номера мобільного телефону в підсистемі збору переписних даних під час інтернет-раунду Всеукраїнського перепису.