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Перепись населения в 2023 проведут через интернет. Это будет отдельный раунд

Автор: РБК-Украина

Перепись населения Украины, которая запланирована на 2023 года, будет в том числе проводиться через интернет. А идентифицировать украинцев будут по номеру телефона.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, на сегодняшнем заседании комиссии по вопросам подготовки Всеукраинской переписи населения рассмотрели материалы пробной переписи в 2019 году в части Оболонского района города Киева, Бородянском районе Киевской области и Песковской ОТО.

По итогам встречи было принято решение, что нужно запустить сервис для идентификации украинцев с помощью номера мобильного телефона в подсистеме сбора переписных данных во время Интернет-раунда Всеукраинской переписи.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров предлагает проводить перепись населения каждые 10 лет.

Также стало известно, что Украина планирует перейти к переписи населения по реестрам до 2030 года.

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