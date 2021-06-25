Перепись населения в 2023 проведут через интернет. Это будет отдельный раунд

Перепись населения Украины , которая запланирована на 2023 года, будет в том числе проводиться через интернет. А идентифицировать украинцев будут по номеру телефона.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, на сегодняшнем заседании комиссии по вопросам подготовки Всеукраинской переписи населения рассмотрели материалы пробной переписи в 2019 году в части Оболонского района города Киева, Бородянском районе Киевской области и Песковской ОТО.

По итогам встречи было принято решение, что нужно запустить сервис для идентификации украинцев с помощью номера мобильного телефона в подсистеме сбора переписных данных во время Интернет-раунда Всеукраинской переписи.