Перепис населення раз на десять років: Кабмін пропонує встановити періодичність
Кабінет міністрів схвалив законопроект про внесення змін до законів "Про державну статистику", "Про Всеукраїнський перепис населення". Документ буде направлений до Верховної ради.
Рішення було ухвалене під час засідання уряду 17 лютого, яке транслювалося на каналі Кабміну в Youtube.
Проектом закону пропонується установити періодичність проведення Всеукраїнського перепису населення не рідше одного разу на десять років. Дата й термін проведення перепису визначатимуться Кабінетом міністрів України.
Отримувати дані для перепису пропонується сучасними методами, зокрема заповнення респондентами переписної документації за допомогою спеціального програмного забезпечення в Інтернеті, використання національних електронних інформаційних ресурсів (систем).
Крім того, за Державною службою статистики закріплюються повноваження одержувати від державних органів з національних електронних інформаційних ресурсів (систем) дані, необхідні для проведення перепису населення.
Нагадаємо, Всеукраїнський перепис населення планували провести у 2020 році, однак його знову відклали.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів встановив термін проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році. На проведення перепису витратять 7,26 млрд гривень.