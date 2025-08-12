"Перевооружение исторического масштаба". ЕС наращивает производство ракет и снарядов, - FT

Страны Европы готовятся к войне

Напомним, после российского полномасштабного вторжения в Украину в Европе начали активно готовиться к возможной агрессии РФ против Евросоюза. В частности, перевооружать армии, разрабатывать планы отражения возможного нападения и тому подобное.

Так, недавно стало известно, что немецкая армия разработала стратегический документ, в котором определила Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и Европы в целом.

А до этого в немецком Бундесвере предупреждали, что Россия готовится к войне с НАТО. И может быть готовой к ней уже к концу этого десятилетия, говорилось в докладе армии, который получили немецкие медиа.

Кроме того, в Генштабе Франции отметили, что Россия через пять лет может стать "реальной угрозой" для Европы, учитывая темпы перевооружения государства-агрессора.