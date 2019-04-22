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Переносити адміністрацію президента "не найкращий варіант", - Гелетей

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 18:40
Переносити адміністрацію президента "не найкращий варіант", - Гелетей
Фото: Валерій Гелетей (УНІАН)

Зеленський буде знаходитися під постійною охороною в місцях тимчасового і постійного перебування

Начальник державної охорони Валерій Гелетей заявив, що ідея лідера президентських виборів Володимира Зеленського про перенос Адміністрації президента з вулиці Банкової в Києві "не найкращий варіант". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Гелетея "Громадському". 

Крім того, Гелетей заявив, що Зеленський  буде знаходитися під постійною охороною в місцях тимчасового і постійного перебування.

"Звичайно, будь-яке рішення, яке ухвалить президент, управління державної охорони буде виконувати і буде йому забезпечувати безпеку незалежно від того, де це буде. В урядовому кварталі все ж таки він буде більш захищений, ніж в будь-якому іншому новому місці", - зазначив Гелетей.

Водночас наголосив, що це не буде проблемою для управління державної охорони.

"Хочеться комусь або не хочеться, щойно президент держави вступає на посаду, управління державної охорони його бере під державну охорону в місцях постійного і тимчасового перебування", - додав він.

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що в разі перемоги на виборах має намір перенести Адміністрацію президента з Банкової. На його думку, в разі обрання суспільство побачить все, що він зможе зробити в рамках своїх повноважень.

"У нас є можливість розібратися з Адміністрацією президента, як мінімум. Чому там взагалі люди займаються зараз? Чому їх так багато? Куди йдуть такі гроші? Звідки такі бюджетні витрати на Адміністрацію? ... Дуже хочу переїхати з Банкової, - ред.). Я сказав своїм хлопцям - шукаєте якийсь ореп space, якийсь unit цікавий... Так, я хочу. А його (будівля Адміністрації президента, - ред.), якщо дозволить суспільство, віддав би...", - додав Зеленський.

Крім того, Зеленський заявив, що планує скоротити Адміністрацію президента

"Ми не хочемо бути в цій адміністрації. Місце повинно бути відкритим, ми хочемо скоротити адміністрацію президента", - заявив він.

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