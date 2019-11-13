Біля Перемишля осквернили могилу воїнів УПА

Біля Перемишля у селі поблизу польсько-українського кордону невідомі осквернили братську могилу українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Зазначається, що на українському військовому цвинтарі у Пикуличах спочивають загиблі в’язні табору для військовополонених УГА і армії УНР, котрі під час польсько-більшовицької війни у 1920 році боролися з поляками проти росіян. Крім могили воїнів УПА, подібно помалювали ще щонайменше одну могилу.

Однак у польських націоналістичних та антиукраїнських колах емоції викликають могили 47 воїнів УПА, котрі загинули у 1946-1947 роках у Бірчі та Лішній.

Саме братська могила солдатів УПА була сплюндрована наприкінці жовтня. Невідомі замалювали таблицю білою та червоною фарбою. Замальовані надгробки з прізвищами загиблих солдатів, а також викарбувані на хрестах герби України.

Раніше повідомлялося, що у чеських містах Острава і Брно невідомі облили фарбою пам'ятники радянським воїнам.

РБК-Україна писало, що в Греції вандали осквернили новий меморіал у пам'ять про жертви Голокосту.