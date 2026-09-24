Новый управляющий "Моршинской" планирует немедленно начать аудит группы
ООО "Юридическое бюро "Приоритас", которое АРМА определило победителем конкурса по отбору управляющего арестованными корпоративными правами IDS Ukraine, планирует немедленно начать аудит группы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя "Приоритас" Сергея Германа на странице Facebook.
Что известно об аудите
Он отметил, что как независимый управляющий планирует начать работу по глубокому аудиту группы. Цель – обеспечить переход от формального ареста корпоративных прав к реальному контролю государства над активом.
"Речь идет о контроле корпоративных решений и финансовых потоков, сохранении производства, рабочих мест и рыночной стоимости предприятий. Особая задача - не допустить вывода ресурсов и обеспечить поступление доходов в пользу Украины", - говорит Герман.
Он отмечает, что после завершения предусмотренных процедур и заключения договора, на основании результатов полного аудита, команда "Приоритас" планирует предложить стратегию, которая позволит увеличить поступления в государственный бюджет и усилить позиции украинских брендов на рынке.
"Задача независимого управляющего – защитить национальные интересы. Они должны работать на украинскую экономику, сохранение рабочих мест и наполнение государственного бюджета", – говорится в сообщении представителя "Приоритас".
Опыт команды и судебные опасности
Представитель управляющего также рассказал о своем бэкграунде и составе команды. Сергей Герман присоединился к команде "Приоритас", имея более 14 лет управленческого опыта в производстве питьевой воды и безалкогольных напитков.
"В разные годы возглавлял правление и был генеральным директором Киевского завода безалкогольных напитков "Росинка". В команде буду отвечать за бизнес-стратегию, развитие продуктовых направлений и подготовку решений по технологической модернизации производства", - добавил он.
Его коллега Жанна Ефремова имеет многолетний опыт корпоративного права и управления активами. Герман убежден, что сочетание юридической компетентности с практическим опытом работы в отрасли позволяет построить прозрачную и эффективную модель управления.
Кроме того, он подчеркнул, что возможный международный судебный процесс по иску против Украины не повлияет на планы управляющего, ведь вопрос собственности на актив не входит в его компетенцию.
"Если такое производство будет начато, учитывая, что активы контролируются государством, именно государство будет решать их дальнейшую судьбу. Со своей стороны мы верим, что государство сможет доказать законность и обоснованность ареста и передачи корпоративных прав в управление", - резюмирует Герман.
Детали конкурса и обязательства перед бюджетом
21 сентября 2026 года Комиссия по определению управляющего сложными активами при АРМА определила ООО "Юридическое бюро "Приоритас" победителем процедуры отбора управляющего корпоративными правами группы IDS Ukraine, в состав которой входят предприятия, производящие продукцию под торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", ".
В рамках конкурса управляющий взял на себя четкие финансовые обязательства:
- Выплачивать государству дивидендный доход не менее 1 млрд грн (за вычетом вознаграждения управляющего).
- Дополнительно инвестировать нераспределенную прибыль предыдущих периодов в государственные ценные бумаги – ожидаемый размер 2,5 млрд грн (точная сумма будет зафиксирована сразу после аудита).
- Обеспечить ожидаемый уровень налогов не ниже текущего уровня
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