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Какой результат показал AfD. Ультраправая партия набирает 44,2% голосов и претендует на лучший результат своей истории.

Сможет ли AfD сформировать правительство? Партия уже заявила о мандате на формирование правительства, однако окончательно это будет зависеть от распределения мандатов и возможности получить большинство.

Как проголосовали за ХДС. Партия Фридриха Мерца получает 18,5% голосов против 37,1% на выборах 2021 года, что явилось серьезным ударом для христианских демократов.

Почему AfD поддержали избиратели. Партия сделала ставку на жесткую миграционную политику, консервативные ценности, критику традиционных сил и экономические проблемы региона.

Какие результаты по состоянию на сейчас

По прогнозу ARD, обнародованному в 20:27 (21:27 по киевскому времени), AfD во главе с 35-летним Ульрихом Зигмундом набирает 44,2% голосов . Это примерно на 23 процентных пункта больше, чем партия получила на предыдущих выборах.

Таким образом, AfD претендует на свой лучший результат с момента основания в 2013 году. В то же время для Германии это гораздо больше, чем просто успех одной политической силы на региональных выборах.

В то же время, значение этих выборов выходит далеко за пределы одной восточной земли Германии.

AfD приблизилась к власти

Главный вопрос теперь – хватит ли AfD мандатов для самостоятельного формирования правительства Саксонии-Ангальт.

Если партия получит абсолютное большинство в Ландтаге, это станет историческим событием для современной Германии: AfD впервые сможет самостоятельно взять под контроль правительство федеральной земли. Большинство традиционных партий категорически отказываются от коалиции с ультраправыми, поэтому результат будет зависеть от окончательного распределения мандатов.

Сопредседатель AfD Алиса Вайдель уже назвала результат "историческим" и заявила, что партия получила четкий мандат на формирование правительства.

"Это исторический результат, и это вполне четкое поручение по формированию правительства", - сказала Вайдель.

В то же время, окончательные результаты еще будут определять, сможет ли AfD реализовать эти планы. Если у партии не хватит нескольких мандатов, ей придется искать варианты для получения большинства.

Особое внимание приковано к "Альянсу Сары Вагенкнехт" (BSW), который борется за преодоление 5-процентного барьера. В случае прохождения в ландтаг эта партия может повлиять на дальнейшее формирование большинства.

BSW уже заявила, что готова сотрудничать с AfD и может обеспечить победу ультраправых на выборах.

Сильный удар по партии Мертвеца

Для Христианско-демократического союза (ХДС) результат стал серьезной неудачей. Партия, возглавляемая Мерцом на федеральном уровне, по прогнозу ARD набирает лишь 18,5% голосов.

Для сравнения, на выборах 2021 года ХДС получила в Саксонии-Ангальте 37,1%. То есть, за пять лет поддержка партии сократилась почти вдвое.

ХДС руководила регионом на протяжении последних 24 лет. Генеральный секретарь партии Франциска Хопперманн назвала результат "очень тяжелым" и "общим поражением" для христианских демократов.

Главный кандидат AfD в Саксонии-Ангальт Ульрих Зигмунд заявил, что его партия фактически вошла в историю и намекнул, что, по его мнению, пребывание нынешнего канцлера в должности должно завершиться.

"Конечно, это также послание, адресованное Берлину. Мы хорошо осознаем, что он очень эффективный агитатор. Для нас Фридрих Мерц был лицом этой кампании. Каждый день, когда этот мужчина находится в канцлерии, - это на один день многовато", - заявил политик.

Какую политику предлагает AfD

Саксония-Ангальт является одной из самых маленьких федеральных земель Германии – здесь проживает чуть более 2 млн человек. В то же время регион стал одним из главных центров поддержки AfD в стране.

Партия построила кампанию на жесткой позиции по миграции, критике традиционных политических сил и призывам к возвращению к более консервативной общественной политике.

Среди ее предложений - усиление депортации мигрантов в рамках так называемой "офензивы ремиграции", ограничение миграции, изменения в школьном образовании, запрет радужных флагов в школах, увеличение внимания к традиционным ценностям и выплате семьям после рождения детей.

AfD также выступает за более тесные отношения с Москвой, в том числе за возобновление школьных программ обмена с Россией. Кроме того, партия предлагает пересмотреть подход к преподаванию истории Германии в школах, снизив объем материала о нацистском прошлом страны.