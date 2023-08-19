Победа Украины может помочь решить вопрос Приднестровья, - Санду

После победы Украины в войне с Россией может появиться геополитическая возможность разрешения конфликта в Приднестровье.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, передает РБК-Украина со ссылкой на RadioMoldova .

Она заявила, что их страна живет в мире благодаря украинской армии, кроме того Молдова со своей стороны сделала все, чтобы "не допустить втягивания ее в войну, сохранить порядок и мир в их обществе"

"Мы заинтересованы в урегулировании приднестровского конфликта, и я еще раз повторяю, что решения, которые мы видим, только мирные, и, возможно, когда Украина победит в этой войне и вернет свои территории, появится геополитическая возможность, которая позволит нам урегулировать конфликт мирным путем", - сказала Санду.

Она отметила, что вопрос реинтеграции Приднестровья должен состояться так, чтобы это не привело к "дальнейшему ослаблению молдавского государства и демократическим процессам".

Конфликт в Приднестровье

В начале 1990-х политическая элита приднестровского региона Молдовы выступала против популярной в то время идеи объединения с Румынией, а также усиливала свои связи с Россией. Поэтому в 1992 году начался вооруженный конфликт, во время которого Приднестровье заявило о своей независимости при поддержке РФ.

После этого регион продолжал существовать в российской парадигме, и с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Россия пыталась проложить туда сухопутный коридор, чтобы использовать территорию в своих целях. В 2022 году власти непризнанного Приднестровья заявили о своем желании войти в состав РФ.

В свою очередь, в Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на это заявление, сказав, что международные партнеры и конституционные власти решительно поддерживают формулу мирного урегулирования приднестровского конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ.

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