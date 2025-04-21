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"Перемирие" все: в Киеве были слышны первые звуки взрывов на фоне атаки дронов

Понедельник 21 апреля 2025 05:03
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"Перемирие" все: в Киеве были слышны первые звуки взрывов на фоне атаки дронов Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве утром, 21 апреля, были слышны первые звуки взрывов после окончания "пасхального перемирия". Россияне пытаются атаковать столицу дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и канал Воздушных сил ВСУ.

Первые звуки взрывов в столице были слышны примерно в 04:49. Перед этим военные предупреждали, что беспилотники летят на Киев с северо-востока. Также информацию подтвердили в Киевской городской военной администрации.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении в 04:41.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:03 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

&quot;Перемирие&quot; все: в Киеве были слышны первые звуки взрывов на фоне атаки дронов

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