Перемирие в Секторе Газа. ЦАХАЛ оставит военных на пяти стратегических постах на юге Ливана

Армия обороны Израиля подтвердила, что во вторник выведет подразделения с юга Ливана. Однако пока сохранит присутствие в пяти стратегических точках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как пишет издание, во вторник истекает срок вывода израильских сил с юга Ливана. Несмотря на это армия обороны Израиля останется на пяти стратегических позициях.

"На этих позициях оборудованы военные посты, все они расположены вдали от населенных пунктов. Все остальные приграничные населенные пункты израильская армия покинет во вторник", - пишет The Times of Israel.

Также отмечается, что в последнее время израильтяне оборудовали ряд новых блокпостов на своей стороне границы с Ливаном. Там размещены камеры, радары, сенсоры, а также находится персонал.

При этом в командовании израильской армии надеются, что вооруженные силы Ливана будут активнее действовать против "Хезболлы".

"В случае, если режим прекращения огня на границе Израиля и Ливана продлится и после вывода израильских войск, перемещенные жители северных районов Израиля смогут начать возвращаться домой со 2 марта", - отмечает The Times of Israel.