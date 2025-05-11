"Перемирие" Путина завершилось. Россия запустила "Шахеды": где риск ударов

"Угроза ударных беспилотников по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - отметил он.

В 02:06 была объявлена воздушная тревога на всей территории Запорожской области, а также в Синельниковском и Павлоградском районах Днепропетровской области.

В 02:39 Воздушные силы ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Также сообщалось об угрозе ударных БпЛА для Запорожской области.

В 02:53 вражеские БпЛА были зафиксированы:

в северной части Сумской области, курс западный;

на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, курс северный.

По состоянию на 02:48 карта воздушных тревог Украины выглядела так: