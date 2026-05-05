Перемирие под угрозой? Axios узнало планы Трампа относительно новых ударов по Ирану

20:38 05.05.2026 Вт
Вашингтон допускает силовой сценарий, если переговоры зайдут в тупик
Мария Науменко
Перемирие под угрозой? Axios узнало планы Трампа относительно новых ударов по Ирану Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Ситуация вокруг Ормузского пролива остается нестабильной, а решение о возобновлении операции США против Ирана может быть принято уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По данным издания, часть американских и израильских чиновников считает, что президент США Дональд Трамп может принять решение о возвращении к боевым действиям, если переговоры с Ираном зайдут в "тупик".

Несмотря на это, официально в Вашингтоне заявляют, что перемирие пока остается в силе. Во вторник, 5 мая, министр обороны США Пит Хегсет подчеркнул, что ситуация контролируется.

"Сейчас перемирие продолжается", - заявил он, добавив, что США ожидали определенной напряженности на старте операции в Ормузском проливе.

В то же время американские военные признают, что готовы быстро возобновить боевые действия, если Трамп даст на это приказ.

Перед началом операции США пытались снизить риски эскалации - в воскресенье Вашингтон заранее уведомил Иран о намерении сопровождать суда через Ормузский пролив и призвал не вмешиваться.

Однако уже в первый день операции Иран совершил атаки на корабли ВМС США, коммерческие суда и объекты в Объединенных Арабских Эмиратах.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что иранские атаки были "ниже порога возобновления масштабных боевых операций", однако ситуация остается напряженной.

Сейчас активного восстановления судоходства через Ормузский пролив не произошло - большинство компаний воздерживаются от прохождения маршрута.

Напоминаем, что 3 мая в районе Ормузского пролива было зафиксировано два инцидента с нападениями на торговые суда. По имеющимся данным, танкер получил повреждения в результате попадания неизвестных снарядов примерно в 78 морских милях к северу от Фуджейры в ОАЭ.

На следующий день представитель Центрального командования США сообщил, что американские ракетные эсминцы вошли в Персидский залив, а также что два торговых судна под флагом США успешно пересекли Ормузский пролив.

