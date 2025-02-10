Перемирие между Израилем и ХАМАС может сорваться из-за состояния заложников

Агентство отмечает, что реакция Трампа на фотографии трех заложников, которые выглядели исхудавшими после освобождения в субботу, 8 февраля, принесла новую неопределенность касательно судьбы сделки до того, как будут освобождены все 76 захваченных палестинцами израильских заложников.

"Они выглядят как пережившие Холокост. Они были в ужасном состоянии. Они были истощены. Я не знаю, сколько еще мы сможем это выдержать ... в какой-то момент у нас лопнет терпение. Я знаю, что у нас есть соглашение ... они истощены и измучены ... но они в очень плохом состоянии", - сказал Трамп об израильских заложниках на борту №1 во время перелета в Новый Орлеан.

Освобождение израильских заложников

Во время нападения ХАМАСа на южный Израиль 7 октября 2023 года, Охад Бен Ами и Элиягу Шараби были захвачены в заложники в кибуце Беэр, а Ор Леви похищен с музыкального фестиваля Nova.

В субботу, 8 февраля, палестинские боевики передали трех указанных заложников израильским властям. Трое мужчин были в значительно худшем состоянии, чем освобожденные ранее 18 других заложников.

В обмен на трех мужчин, Израиль освободил 183 палестинских заключенного, большинство из них также были измождены.

Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня и обмене заложниками 15 января, а 19 января террористы освободили первых трех заложников.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в субботу, что вид немощных заложников был шокирующим и что эта проблема будет решена.