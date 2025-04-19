"Перемирие" на фронте: украинские военные получили приказ прекратить огонь, - BBC
Украинским военным в субботу, 19 апреля, был отдан приказ прекратить огонь после начала действия "перемирия", объявленного Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По словам высокопоставленного украинского военного, его подразделение и другие получили приказ прекратить огонь по позициям РФ через несколько минут после 18:00 (время, с которого по слова российского диктатора Владимира Путина, начало действовать перемирие).
Офицер рассказал изданию, что подразделениям было приказано фиксировать фото и видео нарушений перемирия, и при необходимости открывать ответный огонь.
Источник BBC сообщил, что это объявление "застало всех врасплох", и что хоть большинство желает прекращения огня, на передовой все еще царит путаница относительно того, что оно повлечет за собой.
Что предшествовало
Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие" длительностью 30 часов. Исходя из его слов, полное прекращение боевых действий действует с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля.
Украинский лидер Владимир Зеленский согласился на это перемирие, отметив, что в случае тишины ответ Украины будет зеркальным. Президент также призвал продлить перемирие, если оно таки будет.
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