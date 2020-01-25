Мінлива хмарність та сніг на півночі: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні погода в Україні така ж прохолодна, як і вчора, температура повітря вдень коливається від +2 до +7. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході України прохолодно, але мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +2+7, а вночі -1-3. У центральних областях вдень +1+4, а вночі +2-1.

На півночі країни сьогодні сніг з дощем. Вдень +2+4, а вночі 0+2. У східних областях тільки у Луганській області сніг з дощем.

На півдні країни мінлива хмарність. Вдень +3+8, а вночі -1-4.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вдень +1+3, а вночі -1+1.

Нагадаємо, вчора погода в Україні покращилась, температура повітря піднялась до +6, але вночі було холодно до -7. У столиці була прохолодна погода. Йшов невеликий сніг. Вдень +1+3, а вночі -2-4.

Раніше повідомлялось, що метеорологічна зима до Києва ще не завітала.

РБК-Україна писало, що для України 2019 рік з понад 30 температурними рекордами став найтеплішим за всю історію спостережень.

Раніше повідомлялося, що у січні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів мороз