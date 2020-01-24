Сніг та ожеледиця: водіїв попередили про погіршення погоди та пробки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також у Києві утворились значні пробки

Майже на всій території країни без опадів, лише у Харківській області місцями невеликий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укравтодор".

Зазначається, що покриття на дорогах державного значення сухе,у Харківській області мокре, у Дніпропетровській та Донецькій областях місцями ожеледиця. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря -3-8.

Крім того, за даними Google Maps, у Києві утворились значні пробки. Ускладнений рух транспорту на вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька, проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті та Набережному шосе.

Фото: пробки в Києві (Google Maps)

Пробки утворились на Дарницькому, Південному мостах та мосту імені Патона. Також зафіксовані пробки на Харківському шосе, біля станцій метро "Чернігівська", "Славутич", "Позняки".

Нагадаємо, синоптики давали прогноз погоди на сьогодні. Погода в Україні покращиться, температура повітря підніметься до +6, але вночі холодно до -7. У столиці сьогодні прохолодна погода. Йде невеликий сніг. Вдень +1+3, а вночі -2-4.

Раніше повідомлялось, що метеорологічна зима до Києва ще не завітала.