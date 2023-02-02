ua ru
Чт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Трибунал над Россией. ЕС создаст в Гааге координационный центр для сбора доказательств

Новина українською →
Киев, Четверг 02 февраля 2023 15:50
Трибунал над Россией. ЕС создаст в Гааге координационный центр для сбора доказательств Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз создаст координационный центр для сбора доказательств российских преступлений, совершенных на территории Украины. Центр будет работать в Гааге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляейн на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"Прокуроры из Украины и ЕС уже работают вместе, мы собираем доказательства. И я рада объявить, что международный центр для расследования преступлений (совершенных в Украине, - ред.) будет создан в Гааге. Он будет координировать сбор доказательств", - анонсировала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Евросоюз в ближайшее время запустит работу центра. Он будет работать в координации с Украиной, партнерами и Нидерландами.

Ранее мы сообщали, что министры юстиции стран ЕС работают над созданием международного трибунала для российских преступников. Однако в Евросоюзе пока нет единого мнения о методах расследования, поиске доказательств и финансировании убытков.

Также недавно Европарламент одобрил резолюцию, в которой призвал создать трибунал не только России, но и Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Гаага Евросоюз Война в Украине
NEWS
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников