Список сфер для проведения публичных консультаций расширяется: зачем они нужны и когда станут обязательными

В настоящее время публичные консультации в Украине добровольны, но список сфер, где их применение может быть эффективным, постепенно расширяется. Более того, введение обязательного проведения публичных консультаций по вопросам государственной политики - одно из условий получения Украиной 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, в Украине сегодня проведены масштабные публичные консультации по двум важным темам. Первая - варианты усовершенствования государственной программы компенсаций за уничтоженное или поврежденное в результате российской агрессии жилье "єВідновлення". Поскольку в мире нет опыта реализации подобной программы, Украине пришлось нарабатывать свой.

"В сегодняшних условиях ни одной из стран не пришлось сталкиваться с необходимостью проведения такой программы, поэтому создавая ее, мы двигались в режиме первопроходцев - кое-где вслепую, набивая шишки. Поэтому чтобы выяснить недостатки программы и, главное, пути их устранения, в конце 2023 года мы провели масштабные публичные консультации, по результатам которых программу достаточно оперативно начали усовершенствовать", - отметила Шуляк.

Речь идет, в частности, о праве подаваться на компенсацию нескольким совладельцам жилья, возможность подавать заявления не только через действие, уточнение площади жилья и т.д. Но и эти изменения - далеко не окончательные, заверила Шуляк.

По словам парламентарии, в случае "восстановления" в публичных консультациях, которые отдельно проводились по четырем направлениям - восток Украины, запад, юг и север, принимает участие до 300 участников. Это были как непосредственно получатели компенсаций, исполнители программы - ОМС, а также ее инициаторы на законодательном уровне, задачей которых было понять, где программу нужно скорректировать внесением соответствующих поправок в действующий закон.

Вторая важная тема, для которой в начале текущего года проводились публичные консультации - наработка законопроекта об основных принципах жилищной политики, принятие которого является необходимым условием получения Украиной 50 млрд евро по программе ЕС.

Целью нового жилищного законодательства является решение вопроса устаревшего жилищного фонда, разрушение значительной части существующего, решение вопроса жилья для ВПЛ, создание условий для возвращения украинских беженцев из-за границы, внедрение современной и эффективной жилищной политики - в частности, решение вопроса квартирных очередей, в которых на сегодня стоят около 600 тыс. украинцев.

"В этих публичных консультациях приняло участие почти вдвое больше участников - люди увидели, что их готовы слушать и, главное, считаться с их мнением. Рекомендации по итогам этих публичных консультаций, полученные с их помощью, предоставят уже в ближайшее время. А сам законопроект об основных основы жилищной политики, усовершенствованные по этим результатам, зарегистрируют в течение следующих двух месяцев", - сообщила Шуляк и добавила, что следующей темой для проведения публичных консультаций может стать охрана культурного наследия, поскольку проблемы в этой области ежедневно усугубляются.

По словам Шуляка, в международной практике проведение публичных консультаций - обязательная норма для большинства важных решений на уровне государства. При этом в Украине эта история до сих пор абсолютно добровольна. Впрочем, президента, парламент, министерства и другие органы власти и местного самоуправления, НБУ и тому подобное могут обязать.

Парламентария объяснила - речь идет о проведении публичных консультаций с участием заинтересованных сторон по всем проектам нормативных актов и стратегических документов. Речь идет о лицах, на которых повлияет принятие решения, прав, свобод, интересов или обязанностей которых оно касается, а также другие лица, изъявившие желание участвовать в публичных консультациях.

Соответствующий законопроект, который позволит привлечение этого инструмента во всех сферах №4254, уже готов ко второму чтению. Согласно условиям программы Ukraine Facility, принять его Украина должна принять в первом квартале 2025 года. Пока этого не произошло, лидерскую роль в проведении публичных консультаций принимают парламентские комитеты, отметила Шуляк.

"Кейсы "єВідновлення" и нового законодательства по жилищной политике показали, что такие консультации - это не больно и не страшно, но при этом дают базу для принятия важных общественных решений и позволяют услышать и собрать все замечания и предложения. Более того, у публичных консультаций есть много форм, которые в мире успешно практикуются, поэтому в этом году мы будем продолжать активное просвещение коллег-депутатов по поводу необходимости скорейшего рассмотрения законопроекта №4254", - подчеркнула Шуляк.

Этот закон будет четко определять сроки проведения публичных консультаций, перечень вопросов, по которым консультации должны проводиться обязательно, форматы коммуникации с гражданами. Привлечение граждан к публичным консультациям - залог реализации их прав, а также главное условие для принятия прозрачных и качественных решений, резюмировала нардеп.