В Україні через снігопади немає проїзду до 8 населених пунктів

Фото: снігоприбиральна машина (РБК-Україна)

Сьогодні, 28 січня, в Україні спостерігається погіршення погодних умов. Через сильні снігопади в Одеській та Миколаївській областях на дорогах державного та місцевого значення обмежений рух транспорту, а до 8 населених пунктів й зовсім відсутній проїзд.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, через значні опади у трьох районах Одеської області відсутній проїзд до населених пунктів. Зокрема в Одеському районі - до 1 населеного пункту, у Білгород-Дністровському - до 5 та в Березівському - до 2.

Крім того, в Одеській області обмежений рух транспорту на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені, М-16 Одеса-Кучурган та на всіх автодорогах місцевого значення. У Миколаївській області обмеження є на дорогах Н-24 Благовіщенське-Миколаїв, М-13 Кропивницький-Платонове.

Також на автошляху М-05 Київ-Одеса через перемети та ожеледицю утворився затор з близько ста вантажівок та протяжністю близько 4 км. Дорожники залучили снігоприбиральну техніку. Рух перекрито підрозділами Нацполіції.

Нагадаємо, через сильні снігопади в Україні деякі населені пункти можуть залишитися без світла та транспорту.

Також повідомлялося, що в Києві просять водіїв не користуватися особистим автомобілем через сильні снігопади.