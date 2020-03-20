Перекриття центру міста та зупинка громадського транспорту: у Мукачево посилили карантин

У Мукачеві у зв'язку з карантинними заходами припиняють роботу громадського транспорту, закривають торгові центри і на вихідні перекривають центр. Про це повідомив міський голова Андрій Балога, передає місцеве видання "Закарпаття онлайн".

Як він зазначив, на засіданні комісії ТЕБ і НС схвалили додаткові карантинні заходи на території Мукачівської міської ОТГ.

"Насамперед припиняємо роботу всіх торгівельних центрів. Умови карантину мають дотримуватися всі заклади та установи, без виключення і це принципове рішення. Від завтра припиняє роботу громадський транспорт міста. Центральна частина міста перекривається на вихідні. Правоохоронцям та управлінню муніципальної інспекції доручено контролювати карантинні заходи в місті", - зазначає він.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області оголосили надзвичайну ситуацію через коронавірус.

Також заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що сьогодні збереться позачергове засіданні Кабміну. За його словами, уряд затвердить перелік товарів, які закупатимуть без тендерів під час карантину в Україні.