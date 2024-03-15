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Обливают зеленкой, жгут и взрывают: россияне массово портят "избирательные" урны

Россия, Пятница 15 марта 2024 15:30
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Обливают зеленкой, жгут и взрывают: россияне массово портят "избирательные" урны Фото: россияне массово портят избирательные урны (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Россияне в разных регионах прибегают к массовой порче урн для бюллетеней на "выборах". В частности, враждебно настроенные на процесс "голосования" граждане РФ обливают их зеленкой, жгут и взрывают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Так, 21-летняя жительница Петербурга бросила коктейль Молотова на крыльцо школы, где с утра работают два "избирательных" участка. Целью был плакат о выборах. Сообщается, что ее сразу задержали российские силовики.

Еще один инцидент произошел в Когалыме. Там избирательница пыталась поджечь ящик для голосования с помощью бутылки с зажигательной смесью. Огонь быстро потушили, а женщину задержали силовики.

Еще один случай зафиксирован на "избирательном" участке в Москве. Там женщина подожгла избирательную кабинку горючей смесью.

В Азовском районе Ростовской области зафиксирован еще один случай с выливанием зеленки в урну. Так же поступила и жительница Воронежской области.

Следует заметить, что подобные инциденты происходят массово по территории всей России. Женщины приходят к "избирательным" участкам и повреждают объекты, способствующие "избранию" российского диктатора Путина.

Псевдовыборы в России

Напомним, в России так называемые "выборы" президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года.

Российский диктатор Владимир Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

В Кремле надеются, что 30% жителей временно оккупированных территорий добровольно примут участие в "выборах" президента РФ.

Больше о том, как Путин устроил себе новый срок и чего ждать после его "победы" - читайте в материале РБК-Украина.

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