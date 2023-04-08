Скрывают родители. В Авдеевке полиция разыскивает детей, чтобы эвакуировать из города

В Авдеевке Донецкой области полицейские разыскивают детей, чтобы вывезти их из-под обстрелов. В городе остаются четверо детей, их скрывают родители, не желающие эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Донецкой области.

Как сообщают в полиции, двоих детей "Белые Ангелы" уже разыскали и сейчас уговаривают семью эвакуироваться.

По словам правоохранителей, эвакуация детей из "горячей точки" - это квест, который начинается с поисков. В практике полицейских был случай, когда семья подговорила жителей улицы сказать неправду - якобы они уже уехали. В другой раз полиция уговаривала взрослых уехать и объясняла, что их не будут разлучать с детьми, ведь эвакуация детей происходит только вместе с родными.

В этот раз "Белые Ангелы" пытаются спасти двухлетнего Егора и его старшую сестру-шестиклассницу. Несмотря на ежедневные обстрелы, их родители хотят оставаться дома.

Полиция призывает родителей не дать детям погибнуть и согласиться на выезд. Обратиться об эвакуации из Авдеевки можно в группу "Белый Ангел" по телефону 066-56-19-102, а также в действующем волонтерском пункте.