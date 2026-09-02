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Почти после презентации: ВМС уничтожили новейший морской дрон РФ "Кама" у Змеиного

14:23 02.09.2026 Ср
2 мин
Что известно о новом типе морского дрона, который Россия только недавно представила официально?
aimg Лев Шевченко
Почти после презентации: ВМС уничтожили новейший морской дрон РФ "Кама" у Змеиного Фото: дрон "Кама" (сайт производителя)
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ВМС ВСУ вместе с одним из спецподразделений СБУ провели успешную спецоперацию в акватории Черного моря. У острова Змеиный обнаружили и поразили вражеский морской дрон "Кама".

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на ВМС ВС Украины.

Как произошло поражение

Спецоперацию в Черноморской акватории провели совместно бойцы ВМС и одного из спецподразделений СБУ. Вблизи острова Змеиный украинские военные обнаружили и поразили вражеский безэкипажный катер. После попадания катер загорелся и сдетонировал, цель была уничтожена.

Что такое МБЭК "Кама"

Многофункциональный безэкипажный катер "Кама" – разработка компании ZALA (дочерняя структура концерна "Калашников"), которую официально впервые представили 11 июня 2026 года на Международном военно-морском салоне "Флот-2026" в Кронштадте. По данным производителя, на салоне показали сразу две модификации аппарата.

Согласно официальному релизу ZALA, катер имеет следующие характеристики:

  • автономность – до 12 часов;
  • крейсерская скорость – 12 узлов (22,2 км/ч), максимальная – 30 узлов;
  • дальность хода – до 700 км;
  • грузоподъемность – до 600 кг полезной нагрузки;
  • способность удерживать позицию при волнении моря до 3 баллов;
  • оснащен тепловизионными камерами и системой автоматического возврата на базу в случае потери канала связи с оператором.

Производитель позиционирует "Каму" как аппарат двойного назначения – для гидрографических работ, экологического мониторинга и доставки грузов, а также для патрулирования и "специальных задач".

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Между тем, атаки на морские безэкипажные катера остаются постоянной составляющей противостояния в Черном море. В конце июля - начале августа Силы обороны нанесли удар по базе хранения и обслуживания МБЭК в районе Черноморского в оккупированном Крыму - именно там, по данным военных, россияне готовили и обслуживали катера для боевых и специальных задач в Черном море.

Ранее в течение июля россияне заявляли об уничтожении сразу пяти украинских морских дронов у берегов Румынии - правда, речь шла об аппаратах, которые под влиянием российского РЭБ потеряли управление и отнесло от запланированного маршрута в нейтральные воды.

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