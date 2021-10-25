Україна цього тижня перейде на зимовий час

Дія літнього часу в Україні скасовується 31 жовтня 2021 року о 4 (чотири) годині за київським часом. В останню неділю жовтня годинна стрілка переводиться на 1 (один) годину назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", яка регулює дане питання.

З урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, уряд України постановив ввести на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Нагадаємо, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна рада взимку повернеться до розгляду законопроекту про скасування сезонного переведення годинників. Він хотів би, щоб Україна залишилася на зимовому часі. При цьому він стверджує, що дискусія буде вестися відповідно до рішень Європейського союзу.

Нагадаємо, у березні 2021 року Верховна рада не змогла скасувати переведення годинників, законопроект відправили на повторне друге читання.