Переход на стандарты НАТО невозможен без подготовки новых руководителей, - Турчинов

По словам Турчинова, нет альтернативы европейской и евроатлантической интеграции Украины

Переход на стандарты НАТО невозможен без подготовки новой формации руководителей стратегического уровня. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, передает корреспондент РБК-Украина.

Полтора года назад СНБО Украины в партнерстве с Великобританией, Канадой и офисом НАТО в Украине начали программу по подготовке новых управленцев оборонного сектора Украины.

"Наша общая задача - укрепление оборонной способности нашего государства. Наш ОПК должен обеспечить армию мощным оружием, современной техникой. Реформирование и развитие наших Вооруженных сил должны обеспечить их способность противостоять сильному и жестокому врагу", - отметил секретарь СНБО Украины.

По его словам, стандарты НАТО - не только новое современное оружие, не только новое штатное расписание и новая структура силовых министерств и ведомств.

"Это (стандарты НАТО, - ред.) прежде всего люди, прежде всего руководители, которые способны понимать новые задачи и обеспечить их реализацию. И именно таких руководителей стратегического уровня, которые готовились полтора года в уникальной Киево-Могилянской академии", - сказал он.

Секретарь СНБО Украины выразил убеждение, что данная программа будет реализовываться и в дальнейшем.

Напомним, ранее Турчинов предложил ввести уголовную ответственность для закупки в России.