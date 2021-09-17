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Перехід на латиницю повинен мати більшу аргументацію, ніж відсторонення від Росії, - УІНП

Автор: Владислав Красінський

Відмова від кирилиці і перехід на латиницю в українському правописі повинен мати більшу аргументацію, ніж відсторонення від Російської Федерації. Кириличний світ глибоко вкорінений в історію і культуру України.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

За його словами, резонансна заява секретаря РНБО Олексія Данілова про необхідність відмови від кирилиці могла бути провокацією.

"Росія завжди в країнах, які вона вважає своєю зоною впливу, дуже болісно реагувала на заклики змінити кирилицю на латиницю. Ми бачили як проросійські партії і групи відреагували на заяву Данілова. Чи була це з його боку провокація? Я не виключаю, що таким чином наш секретар РНБО промацав ворожі настрої", - зазначив Дробович.

При цьому його приватна думка щодо переходу на латиницю - що це дуже дискусійне питання.

"Тому що кириличний світ - це специфічна культурна спадщина, вона дійсно глибоко вкорінена в нашу історію і культуру. Відмова від цього повинна мати куди більшу аргументацію, ніж відсторонення від Росії. У нас дуже багато спадщини, яку Росія собі привласнила, і на підставі того, що вони більш активно піарять вкрадене у інших країн - не варто від цього відмовлятися", - додав Дробович.

Відзначимо, про те, наскільки вірогідний перехід на латинський алфавіт, читайте в матеріалі "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт".

Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь назвав можливу відмову від кирилиці загрозою національній безпеці України.

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РНБОАнтон ДробовичОлексій Данілов