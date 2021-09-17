ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Відмова від кирилиці несе загрози нацбезпеці України, - мовний омбудсмен

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 12:47
Відмова від кирилиці несе загрози нацбезпеці України, - мовний омбудсмен Фото: мовний омбудсмен Тарас Кремінь (facebook.com)
Автор: Владислав Красінський

Можлива відмова від кирилиці в українському правописі несе загрози національній безпеці України. А перехід на латиницю є антиукраїнським вибором.

Про це в коментарі РБК-Україна для матеріалу "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт" заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

"Відмова від кирилиці несе величезні загрози, в першу чергу, національній безпеці. Якщо говорити про латиницю в інших країнах світу, наприклад, країнах Середньої Азії та Азербайджані, то використання латиниці було абсолютно природним, при тому, що така практика з'явилася в 20 столітті", - зазначив він.

За його словами, Кирилиця народжувалася і розквітала разом з українцями.

"Гинули українські письменники, мільйони людей гинули за прихильність і популяризацію української мови. На жаль, порушення прав громадян України як в Україні, так і на окупованих територіях, - це окремий предмет для розмови в тому числі в РНБО. Питання "вбивства кирилиці" - це крок до знищення українства і це антиукраїнський вибір", - підкреслив Кремінь.

Він додав, що його завдання щодо захисту української мови передбачає і захист кирилиці.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запропонував перекласти український правопис з кирилиці на латиницю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України
NEWS
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
DAILY
"Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт