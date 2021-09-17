Відмова від кирилиці несе загрози нацбезпеці України, - мовний омбудсмен

Можлива відмова від кирилиці в українському правописі несе загрози національній безпеці України. А перехід на латиницю є антиукраїнським вибором.

Про це в коментарі РБК-Україна для матеріалу "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт" заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

"Відмова від кирилиці несе величезні загрози, в першу чергу, національній безпеці. Якщо говорити про латиницю в інших країнах світу, наприклад, країнах Середньої Азії та Азербайджані, то використання латиниці було абсолютно природним, при тому, що така практика з'явилася в 20 столітті", - зазначив він.

За його словами, Кирилиця народжувалася і розквітала разом з українцями.

"Гинули українські письменники, мільйони людей гинули за прихильність і популяризацію української мови. На жаль, порушення прав громадян України як в Україні, так і на окупованих територіях, - це окремий предмет для розмови в тому числі в РНБО. Питання "вбивства кирилиці" - це крок до знищення українства і це антиукраїнський вибір", - підкреслив Кремінь.

Він додав, що його завдання щодо захисту української мови передбачає і захист кирилиці.