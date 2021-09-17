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Переход на латиницу должен иметь большую аргументацию, чем отстранение от России, - УИНП

Автор: Владислав Красинский

Отказ от кириллицы и переход на латиницу в украинском правописании должен иметь большую аргументацию, чем отстранение от Российской Федерации. Кириллический мир глубоко укоренен в историю и культуру Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

По его словам, резонансное заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о необходимости отказа от кириллицы могло быть провокацией.

"Россия всегда в странах, которые она считает своей зоной влияния, очень болезненно реагировала на призывы сменить кириллицу на латиницу. Мы видели как пророссийские партии и группы отреагировали на заявление Данилова. Была ли это с его стороны провокация? Я не исключаю, что таким образом наш секретарь СНБО прощупал вражеские настроения", - отметил Дробович.

При этом его частное мнение касательно перехода на латиницу - что это очень дискуссионный вопрос.

"Потому что кириллический мир - это специфическое культурное наследие, оно действительно глубоко укоренено в нашу историю и культуру. Отказ от этого должен иметь куда большую аргументацию, чем отстранение от России. У нас очень много наследия, которое Россия себе присвоила, и на основании того, что они более активно пиарят украденное у других стран - не стоит от этого отказываться", - добавил Дробович.

Отметим, о том, насколько вероятен переход на латинский алфавит, читайте в материале "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит".

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь назвал возможный отказ от кириллицы угрозой национальной безопасности Украины.

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СНБОАнтон ДробовичАлексей Данилов