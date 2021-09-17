Переход на латиницу должен иметь большую аргументацию, чем отстранение от России, - УИНП

По его словам, резонансное заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о необходимости отказа от кириллицы могло быть провокацией.

"Россия всегда в странах, которые она считает своей зоной влияния, очень болезненно реагировала на призывы сменить кириллицу на латиницу. Мы видели как пророссийские партии и группы отреагировали на заявление Данилова. Была ли это с его стороны провокация? Я не исключаю, что таким образом наш секретарь СНБО прощупал вражеские настроения", - отметил Дробович.

При этом его частное мнение касательно перехода на латиницу - что это очень дискуссионный вопрос.

"Потому что кириллический мир - это специфическое культурное наследие, оно действительно глубоко укоренено в нашу историю и культуру. Отказ от этого должен иметь куда большую аргументацию, чем отстранение от России. У нас очень много наследия, которое Россия себе присвоила, и на основании того, что они более активно пиарят украденное у других стран - не стоит от этого отказываться", - добавил Дробович.