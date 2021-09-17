Перехід на латиницю повинен мати більшу аргументацію, ніж відсторонення від Росії, - УІНП

Відмова від кирилиці і перехід на латиницю в українському правописі повинен мати більшу аргументацію, ніж відсторонення від Російської Федерації. Кириличний світ глибоко вкорінений в історію і культуру України.

За його словами, резонансна заява секретаря РНБО Олексія Данілова про необхідність відмови від кирилиці могла бути провокацією.

"Росія завжди в країнах, які вона вважає своєю зоною впливу, дуже болісно реагувала на заклики змінити кирилицю на латиницю. Ми бачили як проросійські партії і групи відреагували на заяву Данілова. Чи була це з його боку провокація? Я не виключаю, що таким чином наш секретар РНБО промацав ворожі настрої", - зазначив Дробович.

При цьому його приватна думка щодо переходу на латиницю - що це дуже дискусійне питання.

"Тому що кириличний світ - це специфічна культурна спадщина, вона дійсно глибоко вкорінена в нашу історію і культуру. Відмова від цього повинна мати куди більшу аргументацію, ніж відсторонення від Росії. У нас дуже багато спадщини, яку Росія собі привласнила, і на підставі того, що вони більш активно піарять вкрадене у інших країн - не варто від цього відмовлятися", - додав Дробович.