Доля евро в международных платежах упала до трехлетнего минимума

Использование евро для международных платежей в апреле 2023 года упало до самого низкого уровня за три года, поскольку доля доллара США увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Данные SWIFT показали, что доля трансграничных транзакций с использованием единой европейской валюты упала до 31,74% от общего объема в апреле с 32,64% в марте. Использование доллара выросло до 42,71% с 41,74%.

Доля доллара продолжала расти после краха нескольких американских кредиторов и опасений по поводу швейцарского банка Credit Suisse, что в конечном итоге привело к ее приобретению UBS Group. Даже несмотря на недавнее падение, евро по-прежнему остается второй валютой в мире для платежей по SWIFT.

На британский фунт приходится 6,58%, на китайский юань 2,29%, на канадский доллар - 2,20%. Доля иены в платежах развернулась после скачка в марте. В отчете говорится, что в апреле он составил 3,51% после 4,78% в марте.