НБУ переходит к гибкому курсу гривны к доллару с позиции силы

Национальный банк Украины вводит с 3 октября режим управляемой гибкости обменного курса при хороших обстоятельствах. У центробанка есть достаточно резервов и международной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николаевчука на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Мы переходим к новому режиму, делаем этот шаг с позиции силы, чувствуя себя достаточно комфортно с точки зрения международных резервов, ситуации на валютном рынке", - сказал он.

По его словам, "структурный дисбаланс не так значителен", и НБУ имеет возможность его покрывать средствами международной поддержки. Кроме того, достаточно привлекательны активы в национальной валюте (депозиты и ОВГЗ, - ред.).

"Существенных изменений в чистом спросе на валюту, фундаментального спроса не ожидаем в результате нашего решения в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе мы получили инструмент, за счет сможем лучше управлять и валютным рынком и экономикой", - сказал замглавы НБУ.

Он сообщил, что НБУ в ближайшее время будет контролировать ситуацию на рынке и будет допускать большие или меньшие колебания.

Как отметил Николайчук, ситуация кардинально отличается от июля прошлого года, когда НБУ вынужден был девальвировать гривну на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. "Тогда все ожидали стремительной девальвации, наши резервы приближались к 20 млрд. долларов, у нас был огромный спрэд между официальным и наличным курсом. Тогда все пытались максимально перейти в иностранную валюту", - сказал он.

Решение НБУ

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2023 года - 36,57 грн/доллар.

Как пояснил глава НБУ Андрей Пышный, это решение касается только бизнеса, покупающего и продающего валюту на межбанке. По его словам, население давно живет в режиме гибкого курса.

Как объяснил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, НБУ готов влиять на наличный рынок после введения режима управляемой гибкости обменного курса.