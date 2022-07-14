Переговори по "зерновому коридору" обнадіюють, але домовленості немає, - генсек ООН

Генсек ООН назвав переговори "важливим кроком" на шляху до забезпечення безпечного і надійного експорту українських харчових продуктів через Чорне море.

"В Стамбулі ми побачили важливий крок-крок вперед - до забезпечення безпечного і надійного експорту українських харчів через Чорне море. У світі, затьмареному глобальною кризою, сьогодні у нас нарешті з'явився промінь надії", - сказав він.

За його словами, було досягнуто згоди за кількома спірними пунктами.

"Тепер же буде потрібно чимало технічної роботи, щоб матеріалізувати прогрес, досягнутий за столом переговорів", - заявив Гутерріш.

На його думку, обнадійливі новини зі Стамбула "демонструють важливість діалогу". При цьому генсек попросив не забувати, що переговори йдуть на тлі загибелі українців.

"Був зроблений важливий крок на шляху до досягнення всеосяжної угоди. Але ми не повинні забувати, що переговори проходять в розпал кривавого конфлікту. Люди як і раніше гинуть. Обнадійливі новини зі Стамбула демонструють важливість діалогу", - додав він.

Нагадаємо, вчора, 13 липня, у Туреччині пройшли переговори з питання відновлення експорту зерна з України.

Пізніше глава турецького Міноборони Хулусі Акар заявив, що Україна, Туреччина, ООН і Росія домовилися про створення координаційного центру з відновлення експорту українського зерна.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна планує обговорити з ООН деталі створення "зернового коридору" найближчими днями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.