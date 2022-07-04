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Переговори щодо вступу Фінляндії в НАТО завершилися: названі перші підсумки

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Брюссель, Понеділок 04 липня 2022 18:07
Переговори щодо вступу Фінляндії в НАТО завершилися: названі перші підсумки Фото: переговори щодо вступу Фінляндії до НАТО завершилися (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 4 липня, в Брюсселі завершилися переговори, на яких обговорювався вступ Фінляндії до НАТО. Протокол про приєднання Фінляндії до Альянсу планують підписати 5 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Yle.

Зазначається, що під час переговорів сторони порушили питання зобов'язань Фінляндії, необхідних для вступу до Північноатлантичного альянсу. При цьому очікується, що підписання протоколу, в результаті якого Фінляндія стане членом-спостерігачем в НАТО, відбудеться завтра, 5 липня.

Видання додає, що Фінляндію на переговорах представила делегація на чолі з міністром закордонних справ Пекка Хаавісто. Він буде присутній на завтрашньому підписанні протоколу в штаб-квартирі НАТО.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляв, що Фінляндія і Швеція підпишуть протокол про приєднання до НАТО 5 липня.

Також ми писали, що президент США Джо Байден направив до Конгресу листи про прийом Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

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