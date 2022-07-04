ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Переговоры по вступлению Финляндии в НАТО завершились: названы первые итоги

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 04 июля 2022 18:07
Переговоры по вступлению Финляндии в НАТО завершились: названы первые итоги Фото: переговоры по вступлению Финляндии в НАТО завершились (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 4 июля, в Брюсселе завершились переговоры, на которых обсуждалось вступление Финляндии в НАТО. Протокол про присоединение Финляндии к Альянсу планируют подписать 5 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Yle.

Отмечается, что во время переговоров обсуждался вопрос обязательств Финляндии, необходимых для вступления в Североатлантический альянс. При этом ожидается, что подписание протокола, в результате которого Финляндия станет членом-наблюдателем в НАТО, состоится завтра, 5 июля.

Издание добавляет, что Финляндию на переговорах представила делегация во главе с министром иностранных дел Пекка Хаависто. Он будет присутствовать на завтрашнем подписании протокола в штаб-квартире НАТО.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция подпишут протокол о присоединении к НАТО 5 июля.

Также мы писали, что президент США Джо Байден направил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Финляндия
NEWS
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы