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Байден направив до Конгресу листи про прийом Швеції і Фінляндії до НАТО

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Вашингтон, Субота 02 липня 2022 20:31
Байден направив до Конгресу листи про прийом Швеції і Фінляндії до НАТО Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Президент США Джо Байден направив до Конгреси листи про прийом Швеції і Фінляндії в Північноатлантичний альянс (НАТО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

"Я надаю звіт про вступ Фінляндії та Швеції в Організацію Північноатлантичного договору, підготовлений відповідно до розділу 3(2)(E)(ii) Резолюції Ради і Згоди на ратифікацію протоколів НАТО від 1949 року, а також про вступ Польщі, Угорщини та Чехії від 30 квітня 1998 року", - йдеться в листах Байдена Конгресу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швеція і Фінляндія підпишуть протокол про приєднання до НАТО 5 липня 2022 року.

Незважаючи на те, що Туреччина розблокувала вступ скандинавських країн, вона погрожує не ратифікувати протоколи, якщо Швеція та Фінляндія порушать свої зобов'язання щодо протидії терористичній загрозі.

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