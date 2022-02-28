Переговори України і Росії на білоруському кордоні: перші подробиці

У район білорусько-українського кордону проходять переговори делегації України з російськими представниками влади. В ході них Україна наполягає на негайному припиненні вогню і відведення російських військових з території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну раду України.
Народний депутат Ярослав Желєзняк, а також офіційна сторінка Верховної Ради, повідомляє, що українсько-російські переговори завершилися.
Також про завершення переговорів повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
Однак у цей же час російські ЗМІ повідомляють, що переговори продовжуються.
Українську делегацію на переговорах представляють:
До російської делегації увійшли:
О 4: 35 ранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про спецоперацію на території України. Таким чином, він фактично оголосив війну Україні і того ж дня російські військовослужбовці почали обстрілювати українські міста.
В Україні відразу було введено воєнний стан, а в багатьох містах - комендантську годину. Зокрема, в Києві, який став однією з найгарячіших точок війни, комендантську годину із забороною на вихід на вулицю ввели з вечора суботи до ранку понеділка.
Вже п'яту добу українські війська, добровольці та мирні жителі дають відсіч російському агресору. Приміром, сьогодні Харків окупанти обстріляли з "Градів".
За даними української влади, близько 5300 російських військових вбиті і поранені. При цьому сотні людей перебувають у полоні. Російські солдати одноголосно заявляють, що вони нібито не знали, що їдуть на війну в Україну. За їхніми словами, їх відправляли на"навчання".
Нагадаємо, раніше МЗС Білорусі опублікувало місце проведення переговорів України і Росії.
Все що відомо про переговорах Росії та України на сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна.