Переговоры Украины и России на белорусской границе: первые подробности

Народный депутат Ярослав Железняк, а также официальная страница Верховной рады сообщает, что украинско-российские переговоры завершились.

Также о завершении переговоров сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

Однако в это же время российские СМИ сообщают, что переговоры продолжаются.

Делегации

Украинскую делегацию на переговорах представляют:

замглавы МИД Николай Точицкий,

министр обороны Алексей Резников,

советник главы Офиса президента Михаил Подоляк,

глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

народный депутат Рустем Умеров,

первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

В российскую делегацию вошли:

помощник президента РФ Владимир Мединский,

заместитель министра обороны,

замминистра иностранных дел Андрей Руденко,

глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий,

посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Война в Украине

В 4:35 утра 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на территории Украины. Таким образом, он фактически объявил войну Украине и в тот же день российские военнослужащие начали обстреливать украинские города.

В Украине сразу было введено военное положение, а во многих городах - комендантский час. В частности, в Киеве, который стал одной из самых горячих точек войны, комендантский час с запретом на выход на улицу ввели с вечера субботы до утра понедельника.

Уже пятые сутки украинские войска, добровольцы и мирные жители дают отпор российскому агрессору. К примеру, сегодня Харьков оккупанты обстреляли из "Градов".

По данный украинских властей, около 5300 российских военных убиты и ранены. При этом сотни человек находятся в плену. Российские солдаты единогласно заявляют, что они якобы не знали, что едут на войну в Украину. По их словам, их отправляли на "учения".