Переговоры Украины и России на белорусской границе: первые подробности

В район белорусско-украинской границы проходят переговоры делегации Украины с российскими представителями власти. В ходе них Украина настаивает на немедленном прекращении огня и отводе российских военных с территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную раду Украины.
Народный депутат Ярослав Железняк, а также официальная страница Верховной рады сообщает, что украинско-российские переговоры завершились.
Также о завершении переговоров сообщает Командование воздушных сил ВСУ.
Однако в это же время российские СМИ сообщают, что переговоры продолжаются.
Украинскую делегацию на переговорах представляют:
В российскую делегацию вошли:
В 4:35 утра 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на территории Украины. Таким образом, он фактически объявил войну Украине и в тот же день российские военнослужащие начали обстреливать украинские города.
В Украине сразу было введено военное положение, а во многих городах - комендантский час. В частности, в Киеве, который стал одной из самых горячих точек войны, комендантский час с запретом на выход на улицу ввели с вечера субботы до утра понедельника.
Уже пятые сутки украинские войска, добровольцы и мирные жители дают отпор российскому агрессору. К примеру, сегодня Харьков оккупанты обстреляли из "Градов".
По данный украинских властей, около 5300 российских военных убиты и ранены. При этом сотни человек находятся в плену. Российские солдаты единогласно заявляют, что они якобы не знали, что едут на войну в Украину. По их словам, их отправляли на "учения".
Напомним, ранее МИД Беларуси опубликовал место проведения переговоров Украины и России.
Все что известно о переговорах России и Украины на сегодняшний день - читайте в материале РБК-Украина.