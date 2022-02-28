UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Переговоры Украины и России на белорусской границе: первые подробности

Автор: Валерия Полищук

В район белорусско-украинской границы проходят переговоры делегации Украины с российскими представителями власти. В ходе них Украина настаивает на немедленном прекращении огня и отводе российских военных с территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную раду Украины.

Народный депутат Ярослав Железняк, а также официальная страница Верховной рады сообщает, что украинско-российские переговоры завершились.

Также о завершении переговоров сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

Однако в это же время российские СМИ сообщают, что переговоры продолжаются.

Делегации

Украинскую делегацию на переговорах представляют:

  • замглавы МИД Николай Точицкий,
  • министр обороны Алексей Резников,
  • советник главы Офиса президента Михаил Подоляк,
  • глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
  • народный депутат Рустем Умеров,
  • первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

В российскую делегацию вошли:

  • помощник президента РФ Владимир Мединский,
  • заместитель министра обороны,
  • замминистра иностранных дел Андрей Руденко,
  • глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий,
  • посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Война в Украине

В 4:35 утра 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на территории Украины. Таким образом, он фактически объявил войну Украине и в тот же день российские военнослужащие начали обстреливать украинские города.

В Украине сразу было введено военное положение, а во многих городах - комендантский час. В частности, в Киеве, который стал одной из самых горячих точек войны, комендантский час с запретом на выход на улицу ввели с вечера субботы до утра понедельника.

Уже пятые сутки украинские войска, добровольцы и мирные жители дают отпор российскому агрессору. К примеру, сегодня Харьков оккупанты обстреляли из "Градов".

По данный украинских властей, около 5300 российских военных убиты и ранены. При этом сотни человек находятся в плену. Российские солдаты единогласно заявляют, что они якобы не знали, что едут на войну в Украину. По их словам, их отправляли на "учения".

Напомним, ранее МИД Беларуси опубликовал место проведения переговоров Украины и России.

Все что известно о переговорах России и Украины на сегодняшний день - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины