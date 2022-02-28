Переговори України і Росії на білоруському кордоні почнуться через 1,5 години

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що переговори України і Росії на білоруському кордоні почнуться протягом 1,5 годин. Українська делегація вже вилетіла польським вертольотом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Україна 24" .

"Переговори ще не почалися (станом на 9: 20, - ред.). Ми тримаємо зв'язок з Давидом Арахамією. Це правда, що він знаходиться в переговорній групі. Вони зараз ще летять польським вертольотом", - заявила Кравчук.

Вона додала, що українська делегація розуміла, що білоруси і росіяни можуть в будь-який момент віддатися і ніхто не збирався їхати безпосередньо через Полісся.

"Тому наша делегація поїхала через Польщу. Але це, до речі, в тому числі дало нам додатковий час, щоб стягнути в основні обласні центри додаткову допомогу. Думаю, що протягом години-півтори почнуться переговори", - підкреслила Кравчук.