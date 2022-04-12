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Путін заявив, що розпочати переговори з Україною вдалося "завдяки Лукашенку"

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Амурська область, Вівторок 12 квітня 2022 15:49
Путін заявив, що розпочати переговори з Україною вдалося "завдяки Лукашенку" Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російський президент Володимир Путін заявив, що почати переговори з Україною вдалося нібито завдяки лідеру білоруського режиму Олександру Лукашенку. Та додав, що сама територія Білорусі "підходить для подальших контактів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"Хотів би висловити вдячність білоруським колегам за хорошу організацію на своїй території кількох переговорних раундів. Розпочати діалог із київською стороною стало можливим багато в чому завдяки особистим зусиллям президента Лукашенка. Вважаємо, що білоруський майданчик цілком підходить для подальших контактів", - сказав Путін.

Нагадаємо, нещодавно в Росії запропонували є включити Білорусь до списку гарантів для України.

На що у президента України Володимира Зеленського відповіли. Там вважають такі заяви дивними, враховуючи роль білоруської сторони у російській агресії проти нашої країни.

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