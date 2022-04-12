Путін заявив, що розпочати переговори з Україною вдалося "завдяки Лукашенку"
Російський президент Володимир Путін заявив, що почати переговори з Україною вдалося нібито завдяки лідеру білоруського режиму Олександру Лукашенку. Та додав, що сама територія Білорусі "підходить для подальших контактів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".
"Хотів би висловити вдячність білоруським колегам за хорошу організацію на своїй території кількох переговорних раундів. Розпочати діалог із київською стороною стало можливим багато в чому завдяки особистим зусиллям президента Лукашенка. Вважаємо, що білоруський майданчик цілком підходить для подальших контактів", - сказав Путін.
Нагадаємо, нещодавно в Росії запропонували є включити Білорусь до списку гарантів для України.
На що у президента України Володимира Зеленського відповіли. Там вважають такі заяви дивними, враховуючи роль білоруської сторони у російській агресії проти нашої країни.
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