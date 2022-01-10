Переговори США та Росії та пожежа у Нью-Йорку: новини за вихідні

В Женеві пройшов перший раунд переговорів США та Росії щодо "гарантій безпеки", пожежа в Нью-Йорку забрала життя 19 людей, Україна виборола першу медаль біатлонного сезону. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 7-9 січня, - в матеріалі РБК-Україна.

В Женеві пройшов перший раунд переговорів США і Росії

У Женеві ввечері 9 січня завершився перший раунд переговорів США і Росії щодо "гарантій безпеки". Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков назвав зустріч складною, але діловою. За його словами, в понеділок, 10 січня, на наступному раунді переговорів сторони не будуть витрачати час даремно.

З боку США підкреслили позицію, що прихильні міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності й свободи суверенних націй вибирати свої власні союзи.

Жителі Алмати заявляють, що російські "миротворці" ОДКБ стріляють на ураження

Мейрхан Абдуманапов, один з лідерів пригніченої 6 січня протестної акції в Алмати в Казахстані, розповів журналістам, що російські силовики стріляли в мітингувальників на ураження. І тепер влада приховує інформацію про кількість жертв.

Офіційно МВС Казахстану рапортує про 18 загиблих силовиків і 26 убитих мітингувальників. Але очевидець і учасник протестних акцій на центральній площі Алмати повідомив, що влада замовчує те, скільки людей вбито насправді, а також інформацію про масові розстріли протестувальників.

Пожежа в Нью-Йорку забрала життя 19 людей, серед них діти

У Нью-Йорку (США) пожежа забрала життя 19 людей. Як відомо, масштабна пожежа сталася в 19-поверховому будинку в Бронксі.

Також в результаті пожежі 32 людини були госпіталізовані у важкому стані. Ще 63 людини отримали поранення. Для гасіння полум'я знадобилося близько 200 співробітників пожежної охорони Нью-Йорка.

Тероборона в Україні: з кого формуватимуть підрозділи

В Україні в січні запрацював закон "Про основи національного спротиву", який врегулював комплектування сил територіальної оборони особовим складом. У Головному управлінні розвідки Міноборони пояснили, з кого їх формуватимуть, а кому можуть відмовити.

Основу добровольчих формувань тергромад складуть

українці, які пройшли військову службу в ЗСУ,

службу в інших військових формуваннях,

а також у правоохоронних органах.

Однак навіть тих, хто не служив в армії, теж братимуть у добровольчі загони (відповідно до статті 9 цього закону). Детальніше - в матеріалі Styler.

Україна здобула першу медаль біатлонного сезону

У німецькому Оберхофі в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону відбулася перша в сезоні одиночна змішана естафета. Україна фінішувала третьою.

За Україну бігли Артем Тищенко і Дарина Блашко. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Скандального російського тіктокера Даню Мілохіна не пустили в Україну

Даню Мілохіна, 19-річного скандального тіктокера, не пустили в Україну. Хлопець поскаржився, що його з друзями кілька годин протримали в аеропорту після прильоту. А потім - розвернули назад. Про свою невдалу спробу прильоту до Києва блогер розповів у Instagram.

Судячи з повідомлень блогера, до Києва він прилетів близько четвертої ранку 9 січня. Через кілька годин очікування в аеропорту було прийнято рішення: не дозволяти Мілохіну в'їзд в Україну.

Кенсінгтонський палац поділився новими портретами Кейт Міддлтон з нагоди 40-річчя герцогині

У неділю, 9 січня, свій день народження святкує герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон - дружині принца Вільяма виповнилося 40 років. З такої нагоди Кенсінгтонський палац випустив три нових офіційних портрети Кетрін. Знімки були опубліковані на офіційній Instagram-сторінці герцога і герцогині Кембриджських.

Знаменитий італійський fashion-фотограф Паоло Роверсі зробив фотографії Міддлтон в Кью-Гарденс в Лондоні. Фотографії будуть також виставлені в трьох місцях: графстві Беркшир, де Кейт виросла, в Сент-Ендрюському університеті, де вона познайомилася з принцом Вільямом, і на острові Англсі (розташований на північному заході Уельсу), де вони жили після весілля.

В Україну йдуть сильні морози: як довго буде холодно

Погода в Україні принесе сильні морози на Старий Новий Рік. Холодно буде кілька днів поспіль, але снігопади найближчим часом не передбачаються.

Детальніше про погоду – в матеріалі Styler.