Жителі Алмати заявляють, що на поразку стріляють російські" миротворці " ОДКБ

Мейрхан Абдуманапов, один з лідерів пригніченої 6 січня протестної акції в Алмати в Казахстані, розповів журналістам, що силовики стріляли в мітингувальників на поразку. І тепер влада приховує інформацію про кількість жертв.

Офіційно МВС Казахстану рапортує про 18 загиблих силовиків і 26 убитих мітингувальників. Але очевидець і учасник протестних акцій на центральній площі Алмати повідомив, що влада замовчує те, скільки людей вбито насправді, а також інформацію про масові розстріли протестувальників.

Крім того, цивільні активісти говорять про те, що жертв серед протестувальників набагато більше, і основна частина з них, судячи з усього, загинула під час зіткнень і розстрілу табору мітингувальників на центральній площі Алмати.

"Вісім осіб, найстарших за віком, в тому числі і я, від імені мітингувальників вийшли до них вперед, з білим прапорцем і піднятими вгору руками, щоб провести переговори. Коли ми перейшли загороджувальні щитки, якими вночі самі і огородили табір, в нас почали стріляти. Це були попереджувальні постріли. Але поруч зі мною великий чоловік, років за 50, тобто молодший за мене, раптом впав", - розповів очевидець.