Україна здобула першу медаль біатлонного сезону

У німецькому Оберхофі в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону відбулася перша в сезоні одиночна змішана естафета. Україна фінішувала третьою.

За Україну бігли Артем Тищенко і Дарина Блашко.

Після першого етапу Україна була восьмою. Але Блашко чудово відпрацювала свій етап, ставши найкращою серед усіх учасниць, і переділи повторну естафету Тищенку на другій позиції.

Тищенко також непогано провів третій етап, зберігши позицію у топ-3.

Блашко позицію не втратила та фінішувала третьою. Це перша медаль українців у нинішньому біатлонному сезоні. Перемогу здобула Росія, іншими стали австрійці.