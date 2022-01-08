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Україна здобула першу медаль біатлонного сезону

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Оберхоф, Субота 08 січня 2022 16:28
Україна здобула першу медаль біатлонного сезону Фото: Дар'я Блашко (на фото) разом з Артемом Тищенком фінішували (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

У німецькому Оберхофі в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону відбулася перша в сезоні одиночна змішана естафета. Україна фінішувала третьою.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

За Україну бігли Артем Тищенко і Дарина Блашко.

Після першого етапу Україна була восьмою. Але Блашко чудово відпрацювала свій етап, ставши найкращою серед усіх учасниць, і переділи повторну естафету Тищенку на другій позиції.

Тищенко також непогано провів третій етап, зберігши позицію у топ-3.

Блашко позицію не втратила та фінішувала третьою. Це перша медаль українців у нинішньому біатлонному сезоні. Перемогу здобула Росія, іншими стали австрійці.

Україна здобула першу медаль біатлонного сезону

Нагадаємо, завтра п'ятий етап Кубка світу в Оберхофі завершиться чоловічою та жіночою гонками-переслідуваннями. Чоловіки стартують о 13:30, жінки - о 15:45.

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