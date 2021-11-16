Гібридна війна. Лукашенко не здатний на щось більше, - віце-прем'єр Польщі

Віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський переконаний, що відкритої війни з Білоруссю не буде. За його словами, Олександр Лукашенко не готовий застосовувати зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24 .

"Не думаю, що він (Олександр Лукашенко - ред.) Зможе зважитися на щось більше, ніж те, що є зараз", - сказав Качинський.

Він також наголосив, що це гібридна війна. Але, за словами польського політика, "ми маємо справу з непередбачуваним супротивником". Качинський впевнений, що Євросоюз, який став сильнішим, ніж раніше, впорається з мігрантською кризою.

З весни різко зросла кількість спроб нелегального перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами Близького Сходу, Африки та інших регіонів. На думку Євросоюзу, це результат свідомих дій режиму Олександра Лукашенка. На сьогоднішній день, за даними уряду Польщі, у прикордонній зоні на білоруській стороні кордону з Польщею перебуває від 2 000 до 4 000 осіб.